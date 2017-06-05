Черногория официально стала членом НАТО

2017-06-05 20:35 | www.trend.az | 3

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону, передает РИА Новости.

С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение страны к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.

Два дня спустя, седьмого июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

Решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В мае текущего года министры иностранных дел стран-членов альянса подписали протокол о вступлении страны в организацию. Позже черногорский премьер в качестве наблюдателя впервые принял участие в саммите НАТО в Брюсселе.