В Азербайджане семья погибшего в борьбе с терроризмом человека получит пособие в 90-кратном размере от его зарплаты

2017-06-05 19:17 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в парламенте, председатель комитата, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров сказал, что в повестку включены вопросы о внесении изменений в 1 и 14 статьи закона «О борьбе с терроризмом».

Согласно внесенному изменению в 1 статью закона, в первом и пятом абзацах толкование понятий «террорист» и «террористическая организация» расширяется. Их разъяснение дается в более подробной форме. В 14 статье говорится, что в случае, если лицо, ведущее борьбу с терроризмом, погибнет при участии в операции против террора или получении травмы, несовместимой с продолжением ведения службы, за счет госбюджета ему или его семье будет выплачено единовременное пособие соответственно в 100 или 90-кратном размере от суммы средней зарплаты. Согласно предложенному изменению в 14 статью, это пособие будет выплачиваться безналичным расчетом, что носит характер адаптации к закону «О безналичных расчетах».

Оба изменения были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.