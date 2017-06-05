Известный футболист скончался на 31-ом году жизни

2017-06-05 20:10 | www.apa.az | 4

Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин" Шейк Тьоте скончался в возрасте 30 лет.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, ивуарийцу стало плохо во время тренировки. Через несколько часов футболист скончался в больнице.

Тьоте перешел в "Бэйцзин" в феврале этого года из английского "Ньюкасла", за который выступал с 2010 года. В составе голландского "Твенте" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за бельгийский "Андерлехт" и голландскую "Роду". С 2009 года выступал за национальную сборную Кот-д’Ивуара, в составе команды он провел 55 матчей и забил один гол. Является обладателем Кубка африканский наций 2015 года.