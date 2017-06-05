Два бакинских пляжа признаны непригодными для купания

2017-06-05 14:30 | www.oxu.az | 2

По результатам мониторинга образцов морской воды, на Абшеронском полуострове непригодными для купания признаны пляжи «Ших» в Сабаильском районе и «Сахиль» в Гарадагском районе.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил заведующий отделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов.

По его словам, на остальных пляжах морская вода соответствует стандартам:

«Уровень кишечных палочек в образцах воды, взятых на двух этих пляжах, чрезмерно высок. Поэтому купаться здесь не рекомендуется».

Таким образом, в связи с двумя вышеуказанными пляжами принятое в 2010 году решение №83 осталось в силе.

Отметим, что к мониторингам приступили с 16-го мая. Проверки ведутся Республиканским центром гигиены и эпидемиологии совместно с Каспийским мониторинговым управлением министерства экологии и природных ресурсов.

А.М.