Иран готов поставлять Катару пищевую продукцию на фоне эмбарго стран Персидского залива

2017-06-05 20:46 | www.trend.az | 3

Иран готов поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом, заявил Глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", - цитирует иранское агентство Fars Нурани.

Ранее источники на рынке сообщили агентству Рейтер, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в Катар. По данным агентства, Катар сильно зависит от поставок сахара из этих стран, всего в год импортируется чуть меньше 100 тысяч тонн. Особо высок спрос на сахар в идущий сейчас месяц поста Рамадан.

Египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщал, что жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду. По данным портала, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия.

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Как сообщил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел Ирана, глава МИД Мохаммад Джавад Зариф обсудил дипломатический скандал вокруг Катара с рядом коллег из соседних государств.

"Министр иностранных дел Зариф провел ряд контактов с коллегами для обсуждения последних событий в регионе, в частности между Катаром и некоторыми арабскими странами. Зариф пообщался с коллегами из Турции, Ирака, Туниса, Индонезии, Омана", — заявил источник.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн в 2014 году уже отзывали своих послов из Катара в знак протеста против его политики поддержки шиитских организаций, которые в этих странах признаны террористическими. Отзыв послов случился после убийства в Бахрейне шиитской оппозицией нескольких офицеров полиции, в том числе из ОАЭ. Тогда урегулировать конфликт соседям по Персидскому заливу помог соседний Кувейт.

Нынешний конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны с призывом к выстраиванию отношений с Ираном и со словами поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру.