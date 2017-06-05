Лавров призвал Доху и арабские страны решать противоречия путем диалога

2017-06-05 20:53 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани обострение отношений между эмиратом и рядом других арабских государств, сообщили в МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе катарской стороны, передает ТАСС.

"Основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств", - отметили в министерстве.

"Была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира, - констатировали в МИД РФ. - Сергей Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма".

Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а следом Йемен, временное правительство Ливии, штаб-квартира которого находится на востоке страны, и Мальдивы объявили сегодня о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремизма.