Названы имена двух подозреваемых в терактах в Лондоне

2017-06-05 21:19 | www.apa.az | 3

Скотланд-Ярд назвал имена двух подозреваемых в осуществлении теракта 3 июня в Лондоне.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это жители столицы Хурам Батт и Рашид Редуан.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

Полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.