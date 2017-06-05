Путин не исключил, что Кеннеди убили спецслужбы США

2017-06-05 14:40 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналистке Меган Келли на телеканале NBC News рассказал, что нельзя исключать вероятности того, что 35-го президента США Джона Кеннеди убили американские спецслужбы.

Как передает Oxu.Az, расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля.

«Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию», - рассказал президент.

Путин таким образом прокомментировал обвинения в адрес России в том, что она вмешалась в выборы президента США в 2016 году.

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Его убийство официально было раскрыто, но и по сей день люди выдвигают многочисленные гипотезы о том, кто «на самом деле» убил президента США.

Н.О.