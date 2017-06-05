В Сьерра-Леоне в ДТП с грузовиком погибли 17 человек

2017-06-05 21:02 | www.trend.az | 3

Грузовик, перевозивший около 300 человек, попал в ДТП в Сьерра-Леоне, в результате происшествия погибли по меньшей мере 17 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел накануне на автостраде, соединяющей столицу Сьерра-Леоне Фритаун с городом Бо. Как стало известно, еще по меньшей мере 11 человек серьезно пострадали, они были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Причина инцидента выясняется. Полиция задержала водителя, который оказывает содействие следствию. По словам одного из пассажиров грузовика, причиной ДТП могло быть состояние водителя, который жаловался на усталость и головокружение.