Вышел из печати 39-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2017-06-05 21:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вышел из печати 39-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

«Во всех регионах Азербайджана идет работа по благоустройству и созиданию. Мне хочется, чтобы работа повсюду проводилась на высоком уровне, так как нынешнее развитие Азербайджана дает возможность для этого. Азербайджан успешно развивался и в самом тяжелом в мировом масштабе 2009 году. Можно сказать, каждую неделю в Азербайджане решается какой-либо важный вопрос. В начале недели в Баку мы отметили открытие шести девятиэтажных зданий для вынужденных переселенцев. Вчера в Сумгайыте введена в строй крупная электростанция. Это свидетельствует о том, что, несмотря на продолжающийся в мире кризис, экономика Азербайджана развивается. В Азербайджане выполняются все планы, и наша страна продолжает свое успешное развитие».

Эти мысли, отраженные в только что вышедшем из печати 39-м томе многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал на состоявшейся в ноябре 2009 года в Геранбое встрече с представителями общественности района.

Материалы, включенные в данный том многотомника, охватывают период с ноября 2009 по февраль 2010 года.

В этой книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, собраны материалы о проведенных главой государства Ильхамом Алиевым в ходе официальных и рабочих визитов в Россию, Германию, Францию и Швейцарию переговорах, связанных с развитием многосторонних связей между нашими странами, а также переговорах с главами государств и правительств на Давосском экономическом форуме, подписанных договорах в энергетической и ненефтяной сферах.

На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана уделял внимание захватнической политике Армении, призывал мировую общественность оказать поддержку урегулированию нагорно-карабахского конфликта, препятствующего развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

Широкое место в данном томе книги отводится материалам о регулярных поездках главы государства в регионы, работе в области реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов, а также его встречах с представителями общественности. В издание также вошли материалы о встречах Президента Ильхама Алиева с деятелями культуры, представителями международных организаций, посещавшими нашу страну, читателям предлагаются интервью главы государства средствам массовой информации.

В этот том также вошли речи Президента Ильхама Алиева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2009 году, и совещании по проблемам экологии.

В книгу включены указатели «Примечания», «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке 39-го тома, изданного «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).