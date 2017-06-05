Cтрельбу в Орландо устроил бывший военный

2017-06-05 22:36 | www.apa.az | 2

Стрельбу в Орландо устроил бывший военнослужащий ВС США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"Имя подозреваемого — Джон Роберт Ньюман-младший, 1972 года. Он был ветераном Сухопутных сил ВС США", — сообщил шериф.

Демингс обнародовал также имена трех из пяти погибших. Это белые американцы в возрасте от 34 до 70 лет. По его словам, идентификация двух других погибших продолжается.

В понедельник утром в результате стрельбы в офисе компании Flamma погибли пять человек. Нападавший застрелился.