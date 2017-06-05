Задержаны несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона

2017-06-05 14:50 | www.oxu.az | 2

Британская полиция провела cегодня серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC, подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех человек, совершивших нападение - их имена будут преданы огласке «как только это станет возможным».

Вечером 3 июня в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения. Среди погибших - два иностранца, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четыре сотрудника полиции.

Н.О.