Полицейский, танцующий с детьми на концерте Арианы Гранде, покорил соцсети – ВИДЕО

2017-06-05 15:00 | www.oxu.az | 2

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором полицейский водит хоровод и танцует с детьми на благотворительном концерте Арианы Гранде в память о жертвах теракта в Манчестере.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ria.ru, мероприятие с участием Арианы Гранде, Джастина Бибера, Фаррела Уильямса, Кэти Перри, Майли Сайрус, групп Coldplay и Take That прошло 4 июня. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе «Манчестер Арена», жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.