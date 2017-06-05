Число погибших во время протестов в Венесуэле достигло 80 человек

2017-06-05 23:46 | www.apa.az | 4

Не менее семи человек пострадали в понедельник в результате разгона силами безопасности массовых протестов в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в понедельник оппозиция проводит очередные марши протеста против созыва национального учредительного собрания.

СМИ сообщают о разгоне акций протеста в разных частях столицы и других районах Венесуэлы.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек. Ранее называлась цифра в 65 погибших.