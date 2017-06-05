Названа сумма штрафа за нарушение закона об ограничении табачных изделий

2017-06-05 15:06 | www.oxu.az | 4

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по труду и социальной защите и по правовой политике и государственному устройству состоялось обсуждение в третьем чтении законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» и соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно законопроекту, физическим и юридическим лицам, имеющим разрешение на продажу табачных изделий, запрещено применять методы, используемые для стимулирования продажи пользователям табачных изделий.

К таким способам относятся бесплатная раздача или выдача в качестве вознаграждения табачных изделий и их новых видов, предложение табачных изделий в качестве приза в лотереях, конкурсах, спортивных соревнованиях, проведение различных конкурсов в связи с продажей и использованием табачных изделий (в том числе коллекционирование коробок от сигарет и их частей), а также проведение стимулирующих лотерей. Лица, занимающиеся производством и продажей табачных изделий, не могут дарить или раздавать в качестве помощи производимую ими продукцию.

Согласно законопроекту, курение запрещено в следующих местах - на территории различных учебных заведений (школы, средние специальные и высшие учебные заведения), на территории учреждений спорта и культуры, в барах, ресторанах и кафе, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, социальных услуг, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, музеях, библиотеках и лекториях, на детских площадках, в подземных и крытых надземных переходах, в салонах городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта, неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения. В запрещенных местах должен быть установлен знак «курение запрещено».

В документе отмечается, что запрещена продажа или выдача табачных изделий несовершеннолетним, а также запрещено поощрять их потреблять табачные изделия. Нарушившие требования этого закона будут оштрафованы в размере 100-250 манатов.

Лица, передавшие в запрещенных местах несовершеннолетним не в целях продажи алкогольные напитки, табачные изделия, а также стимулирующие несовершеннолетних к их использованию, будут оштрафованы на 60-100 манатов. Проект был принят после голосования.

А.М.