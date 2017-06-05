В структуру Госпогранслужбы внесены изменения

2017-06-05 15:12 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента от 12 декабря 2002 года «Об утверждении Положения, структуры и общего численного состава работников и военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az, cогласно изменениям, должность командующего пограничными войсками упразднена. Руководить Госпогранслужбой будет начальник службы.



До сегодняшнего дня назначение и увольнение на должность первого заместителя начальника Государственной пограничной службы-начальника Генштаба пограничных войск и на должности других заместителей производились президентом Азербайджана по предложению начальника Государственной пограничной службы. Согласно изменению, в Государственной пограничной службе назначение и увольнение с должности, предполагающей наличие высших офицерских военных званий, будет производиться президентом Азербайджана по предложению начальника Государственной пограничной службы.

Н.О.

