Главы Малайзии и Индонезии поздравили Президента Ильхама Алиева

2017-06-05 21:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - XV Верховный глава Малайзии Султан Мухаммад V направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Правительства и народа Малайзии передаем Вашему превосходительству, Первой леди и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Надеемся, что под руководством Вашего превосходительства Азербайджанская Республика продолжит свое успешное развитие", - говорится в послании.

Также главу государства поздравил Президент Индонезии Джоко Видодо.

"Рад передать Вам самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что двусторонние отношения между Индонезией и Азербайджаном, в том числе наше многостороннее сотрудничество на пути безопасности и развития в общих интересах наших народов будут укрепляться и дальше.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении", - говорится в поздравлении.