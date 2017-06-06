В Стокгольме два человека напали на полицейский патруль

2017-06-06 00:03 | www.trend.az | 4

Два человека напали на полицейский патруль в понедельник вечером в микрорайоне Орста на юге Стокгольма, один из нападавших получил огнестрельное ранение, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Стокгольма.

"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, один из нападавших доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Другой нападавший не пострадал", - отмечается в сообщении.

"В связи с тем, что полицейский патруль намеревался остановить и проконтролировать транспортное средство в Орсте, они подверглись нападению со стороны двух человек", - пояснила шведской газете Expressen представитель полиции Эва Нильссон.

По ее словам, после этого полиция открыла огонь из соображений самообороны.

Шведские СМИ ранее сообщили о стрельбе в полицейских, что позже опровергли эту информацию.