В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ

2017-06-06 00:36 | www.oxu.az | 5

В рейтинге международной организации The World Economic Forum по состоянию дорог Азербайджан занял 50-е место.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Caspian Barrel.

Самые лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.

На последних местах — Молдова, Мозамбик, Украина (134-е место), Мавритания, Парагвай, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар.

Из соседних государств Грузия заняла 78-е место, а Армения — 81-е место. Россия заняла 123-е место. Из стран, которые расположились в Центральной Азии, самый лучший результат у Таджикистана — 70-е место. Казахстан занял 108-е место, а Кыргызстан — 131-е место.

C.Б.

