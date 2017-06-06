Боевики ИГ взяли ответственность за нападение в Мельбурне

2017-06-06 01:07 | www.apa.az | 5

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.