Боевики ИГ взяли ответственность за нападение в Мельбурне

2017-06-06 00:59 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Атаку в Мельбурне в Австралии совершил солдат ИГ", - передает агентство.

Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

Как сообщалось, ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре (Yacqub Khayre) ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за совершенное уголовное преступление. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.