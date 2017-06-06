В Имишлинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть погибший

2017-06-06 01:32 | www.apa.az | 3

В Имишлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на территории села Агамаммедли столкнулись грузовик «ГАЗ» и легковой автомобиль марки «Мерседес».

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля Мамедов Валех Хагверди оглу (1958 г.р.). Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли тело В.Мамедова из деформированного автомобиля и передали по назначению.