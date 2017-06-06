Глава МИД Омана приехал в Доху на фоне кризиса вокруг Катара

2017-06-06 01:45 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел султаната Оман Юсеф Аляви бен Абдалла в понедельник вечером прибыл в Катар с незапланированным ранее визитом, проходящим на фоне обострения отношений между Дохой и ее региональными соседями, передает РИА Новости со ссылкой на Катарское агентство новостей.

По информации агентства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провел встречу со своим оманским коллегой, во время которой они обсудили "двусторонние отношения между странами и пути их укрепления", а также "дела, имеющие общий интерес".

Оман отправил своего представителя в Доху в тот же день, когда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении с ним всякого сообщения по причине поддержки террористических организаций. Однако два государства из шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, - Оман и Кувейт не присоединились к бойкоту Катара, благодаря чему арабские аналитики стали делать предположения о возможной роли Маската и Эль-Кувейта в посредничестве для налаживания отношений между Катаром и его соседями.