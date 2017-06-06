В Сирии из-за ударов коалиции погибли свыше 30 беженцев

2017-06-06 02:23 | www.apa.az | 3

Свыше тридцати беженцев из Ракки погибли при ударе ВВС коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" в окрестностях города.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

Беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами территории.

В минувшую субботу сирийские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники в Ракке о гибели не менее 43 мирных жителей при ударе ВВС коалиции по жилому дому.