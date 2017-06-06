Катар заявил, что не собирается обострять отношения с арабскими странами

2017-06-06 02:20 | www.trend.az | 3

Катар не собирается обострять отношения со странами, которые объявили о разрыве всех связей с Дохой, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани, передает РИА Новости.

"Катар со своей страны не будет принимать меры, направленные на эскалацию ситуации, поскольку считает, что такие проблемы должны решаться между братскими государствами за столом переговоров", - заявил глава катарского МИД в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, Катар не пойдет на обострение ситуации, даже несмотря на то, что против этой страны были приняты жесткие односторонние меры, оказавшие негативное влияние на подданных стран Персидского залива, которых связывают, в том числе, семейные узы.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.