Король Саудовской Аравии поговорил по телефону с президентом Турции

2017-06-06 03:03 | www.apa.az | 3

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, во время разговора речь шла о двусторонних отношениях и возможностях их развития в различных областях. Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и Турции обсудили развитие ситуации в регионе Ближнего Востока.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.