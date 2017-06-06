Король Саудовской Аравии поговорил по телефону с президентом Турции

2017-06-06 03:27 | www.trend.az | 2

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в свете осложнения отношений между странами Персидского залива и Катаром, передает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

По информации агентства, во время разговора речь шла о "двусторонних отношениях и возможностях их развития в различных областях". Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и Турции "обсудили развитие ситуации в регионе Ближнего Востока".