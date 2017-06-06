В США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы

2017-06-06 04:23 | www.trend.az | 3

Власти США арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

Сообщается, что документы передала 25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation. Она была принята на работу в феврале, тогда же получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно".

"Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя", - говорится в пресс-релизе минюста. В сообщении говорится, что Виннер была арестована в субботу.

Сообщается, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по данным источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.