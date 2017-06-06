В ОАЭ призвали Катар предложить "дорожную карту" с гарантией выполнения

2017-06-06 04:35 | www.apa.az | 3

Катар должен предложить "дорожную карту" с гарантией ее выполнения для восстановления отношений со странами Персидского залива.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Необходимо вернуть доверие после нарушения договоренностей, необходима дорожная карта с гарантией", - написал в своем микроблоге в социальной сети государственный министр по иностранным делам ОАЭ А. Гаргаш.

"Мы в ОАЭ выбрали откровенность и прозрачность, выбрали стабильность вместо анархии, мы выбрали умеренность и развитие, мы выбрали доверие и ясность, мы выбрали Салмана и Саудовскую Аравию", отметил Гаргаш.

По его словам, решение по поводу Катара было принято после долгих лет увещеваний и терпения.