FT сообщила о миллиардном выкупе Катара для террористов

2017-06-06 05:21 | www.apa.az | 2

Катар заплатил выкуп размером до миллиарда долларов за членов семьи эмира, захваченных в заложники на территории Ирака.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщила The Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в сделке.

По информации вооруженных формирований и региональных властей, в Дохе были вынуждены заплатить выкуп за 26 человек, участвовавших в соколиной охоте на юге Ирака, и за 50 военных, захваченных исламистами в Сирии. Утверждается, что Катар заплатил двум самым серьезным силам на Ближнем Востоке: одной из ячеек "Аль-Каиды" в Сирии и сотрудникам спецслужб Ирана. Якобы сделка произошла в апреле.

Сведения о выкупе заложников появились на фоне чрезвычайного шага четырех арабских государств: в понедельник Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские эмираты и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке исламистов. Вслед за ними о разрыве отношений с Катаром объявили еще ряд стран.