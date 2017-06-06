СМИ узнали о выплате Катаром выкупа в 1 миллиард долларов террористам

2017-06-06 05:22 | www.trend.az | 2

Власти Катара признали выплату в размере одного миллиарда долларов террористическим группировкам, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и представителей правительства эмирата, передает РИА Новости.

Газета отмечает, что деньги были частью сделки по освобождению членов правящей семьи, которые были захвачены в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененными террористами в Сирии.

Источники сообщили, что деньги были получены как группировками, присягнувшими на верность Аль-Каиде*, так и другие экстремистские организации, связанные с иракскими властями.

Отмечается, что сделка между террористами и Дохой была заключена в апреле.