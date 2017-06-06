В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек

2017-06-06 06:28 | www.apa.az | 3

В Японии за неделю из-за жары госпитализированы 1086 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи.

Среди тех, кто был госпитализирован из-за жары, превысившей 30 градусов почти во всех регионах страны, 17 пострадавшим потребуется продолжительное лечение в течение трех недель и более.

Около 50% всех пострадавших пожилые люди старше 65 лет.