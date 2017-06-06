Президент Узбекистана примет участие в саммите ШОС в Астане

2017-06-06 07:00 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев восьмого – девятого июня примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана – Астане, сообщила пресс-служба МИД республики.

Как ожидается, руководители стран-членов ШОС обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017–2018 годы.

«В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов», - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.

ШОС создана в 2001 году, является постоянно действующей межправительственной международной организацией.

Членами ШОС в настоящее время являются Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите организации в Ташкенте, состоявшемся в июне 2016 года, меморандумы об обязательствах в целях получения членства в ШОС подписали представители Индии и Пакистана.

Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, партнерами по диалогу - Турция, Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.

(Автор: Демир Азизов)