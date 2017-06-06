Азербайджанский фонд страхования вкладов досрочно погасит зарубежные обязательства (Эксклюзив)

2017-06-06 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) вернет кредит в пять миллионов евро, привлеченный у немецкого банка KfW, сообщил Trend в пятницу глава фонда Азад Джавадов.

По его словам, кредит был привлечен в 2010 году в рамках программы по капитализации ADIF.

"В рамках последнего заседания Наблюдательного совета фонда было принято решение о возвращении кредита, так как мы больше не нуждаемся в данных средствах", - сказал Джавадов.

Напомним, что кредит был привлечен сроком на 40 лет по 0,75 процента годовых.

Как ранее отмечал Джавадов, в настоящее время средства фонда составляют 80 миллионов манатов, кроме того у фонда в наличии находятся векселя министерства финансов Азербайджана на сумму 800 миллионов манатов. Если ADIF их не использует в течение 10 лет, то по истечении срока эти средства превратятся в капитал. С другой стороны, в любой момент фонд может вернуть эти векселя министерству и получить взамен денежные средства.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на второе июня составляет 1,9097 AZN/EUR.

(Автор: Анвар Мамедов)