В Туркменистан поступила партия зерноуборочных комбайнов CLAAS

2017-06-06 08:15 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистан поступила первая партия зерноуборочных комбайнов марки «ТУКАНО 430» германской компании «CLAAS», сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Поставки осуществлены в рамках контракта, подписанного министерством сельского и водного хозяйства страны с «Umax Trade GmbH» (Германия) на закупку партии сельскохозяйственной техники, агрегатов, земснарядов, а также запасных частей и расходных материалов для них с

условием поставки в Туркменистан в три этапа в 2017-2020 годы.

В целом поступят около 1000 единиц комбайнов. Кроме того, в рамках соответствующего соглашения, будут поставлены большие партии тракторов, плугов и сеялок.

Туркменистан 7 июня приступает к сбору урожая пшеницы в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях), в Дашогузском велаяте косовица начнется 14 июня.

В 2017 году планируется произвести 1,6 миллионов тонн пшеницы. Посевные площади составляют 760 тысяч гектаров земель. Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)