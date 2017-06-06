В Туркменистан поступила партия зерноуборочных комбайнов CLAAS
2017-06-06 08:15 | www.trend.az | 3
АШХАБАД/ Trend/ - В Туркменистан поступила первая партия зерноуборочных комбайнов марки «ТУКАНО 430» германской компании «CLAAS», сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.
Поставки осуществлены в рамках контракта, подписанного министерством сельского и водного хозяйства страны с «Umax Trade GmbH» (Германия) на закупку партии сельскохозяйственной техники, агрегатов, земснарядов, а также запасных частей и расходных материалов для них с
условием поставки в Туркменистан в три этапа в 2017-2020 годы.
В целом поступят около 1000 единиц комбайнов. Кроме того, в рамках соответствующего соглашения, будут поставлены большие партии тракторов, плугов и сеялок.
Туркменистан 7 июня приступает к сбору урожая пшеницы в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях), в Дашогузском велаяте косовица начнется 14 июня.
В 2017 году планируется произвести 1,6 миллионов тонн пшеницы. Посевные площади составляют 760 тысяч гектаров земель. Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.
(Автор: Гусейн Гасанов)