МЧС России предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

2017-06-06 08:44 | www.oxu.az | 2

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он на селекторном совещании в МЧС.

Пучков подчеркнул, что в этой сфере должен действовать «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды».

В Росгидромете предложение МЧС раскритиковали. Как заявил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в организации уже существует практика лишения премий за «неоправдавшийся» прогноз, поэтому дополнительные штрафы вводить не стоит.

Ранее Совет Федерации пообещал разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичей не предупредили о шквале 29 мая.

В МЧС при этом заявили, что прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», требующую экстренного оповещения населения, поэтому москвичей предупредили только через СМИ, соцсети, региональные сайты МЧС и смс-рассылку.

Идея штрафовать синоптиков за неточные прогнозы выдвигается не первый раз. В марте соответствующий законопроект предлагал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов. По документу, если неточность в прогнозе не превысит 5 °C, синоптики должны заплатить до трех тысяч рублей, юридические лица — до 10 тысяч рублей. Если ошибка будет больше 11 °C, штраф для должностных лиц предлагалось установить в размере 10 тысяч, для юридических — 20 тысяч рублей.

A.M.