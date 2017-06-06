В Ашхабаде на региональном уровне обсудят Парижское соглашение по изменению климата

2017-06-06 08:49 | www.trend.az | 2

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде во вторник в рамках Центрально-Азиатского экологического форума (ЦАЭФ) состоится обмен мнениями о приоритетах регионального и международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития, совместного управления водными ресурсами, адаптации к глобальным изменениями климата.

"Особое внимание будет уделено Повестке дня-2030 и Парижскому Соглашению по изменению климата, подписанному 175 государствами, в том числе странами Центральной Азии",- сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

На мероприятии будут затронуты и такие вопросы, как возможности для снижения климатических рисков в Центральной Азии, зелёные инвестиции как возможность устойчивого развития, активизация действий по адаптации к изменению климата в горных регионах Центральной Азии.

Парижское соглашение по климату призвано проложить путь к экологически устойчивому будущему. В нем содержится обязательство удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

(Автор: Гусейн Гасанов)