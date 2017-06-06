Cep telefonu kullananlara müjde

2017-06-06 08:42 | www.trend.az | 0

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan'a açılan Ardahan'ın Posof İlçesi'ndeki Ak Parti İl Danışma Kurul Toplantısına katıldı. Posof Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Bakan Ahmet Arslan, cep telefonu çekmeyen bazı köylere Bakanlık Evrensel Hizmet Fonu'ndan baz istasyonları kurduklarını hatırlattı. Bakanlık olarak ihaleyi yaptıklarını ve ülke genelinde 1472 köye baz istasyonu kuracaklarını anlatan Arslan, bunun parasal değerinin 1.5 milyar lira olduğunu belirtti. GSM operatörlerinin ekonomik bulmadığı ve 'Para kazanamam' diyerek kurmadığı yerleşim birimlerine baz istasyonu kuracaklarına işaret eden Ahmet Arslan, Ardahan ile Posof İlçesi arasında kışın kardan sıkça kapanan Ilgar Dağı'nın geçit vermesi için tünel yaptırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"Ilgar Dağı'nın geçit vermesi için tünel yapılması gerekiyordu. Birileri 'Posof'un nüfusu ne ki tünel yapılsın. Posof ne yapacak bu tüneli, bu yolu?' diyenler oldu. AK Parti olarak söylediğimiz şu: Batıda talep, araç sayısı, trafik çok. Mecburen yol yapılıyor. Doğuda, Posof'ta araç sayısı az. Yolculuk ve trafik sayısı az diye yol yapmazsanız buraları kaderine terk edersiniz. Posof'a,Türkgözü'ne, Ardahan'a yetmez bir de Eminbey, Gümüşkavak ikinci tünelini de yapacaksın ki, bu hem Posoflu'nun hayatını kolaylaştıracak, hem Ardahan'ın, Kars'ın, Iğdır'ın, Ağrı'nın ticaretini büyütecek. Biz reisten böyle gördük, biz de buna göre böyle yaptık. 4 bin 900 metrelik iki tünel, 41 kilometre bölünmüş ve sıcak asfalt yoldan olacak. Sadece bu projenin bedeli 422 milyon lira. Posof'a da Posoflu'ya da helali hoş olsun. 422 milyon lira ile yetinmiyoruz. Devamı 22 kilometre daha Türkgözü'ne kadar bölünmüş ve sıcak asfalt olması lazım. Burası da iki tüneli daha içeriyor. Birisi 2400 metrelik Gümüşkavak tüneli, onun hemen yanı başında 1200 metrelikte ilave Eminbey tüneli var. Yani Ardahan'dan Türkgözüne kadar 3 ayrı tünel gidiş, üç ayrı tünel geliş. Bunlarında parasal değeri 650 milyon lira. Ardahan'dan Çıldıra, Çıldır'dan Aktaş Sınır Kapısına 2300 metrelik Aşık Şenlik Tüneli de devam ediyor. Gürcistan'a konforlu yolla gitmek güzel. Aynı zamanda bu illerimizi Karadeniz'e bağlayalım. Karadeniz'e bağlamamız içinde Sahara Tüneli'nin yapılması önemlidir. Hem insanımızın sosyal refahı, yaşamının kolaylaşması için önemli. Hem bölgenin ticaretinin büyümesi için önemli. Bu tip projeler uzun soluklu projelerdir. Diğer projelerde sözümüzü nasıl tuttuysak Sahara Tüneli'nde de sözümüzü tutacağız. Önümüzdeki sene orada da çalışma başladığını hep beraber göreceğiz. Elbetteki ülke parlak geleceğe yürürken, bu yürüyüşe Ardahan'da eşlik edecek. Yüzde 72 oy herhalde Ardahan'da ilktir. Bu genişletilmiş il danışma meclisi ilk defa bir ilçede yapılıyor. Posof ilklerin ilçesi yüzde 72'yi buluyorsa, buna da yakışır."

Bakan Arslan, daha sonra AK Partili Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ın verdiği iftar yemeğine katıldı.