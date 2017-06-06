В Имишлинском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили: Есть погибший – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-06 08:50 | www.oxu.az | 2

В Имишлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории села Агамаммедли столкнулись грузовик «ГАЗ» и легковой автомобиль марки «Мерседес».

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля Мамедов Валех Хагверди оглу (1958 г.р.). Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли тело В.Мамедова из деформированного автомобиля и передали по назначению.

A.M.