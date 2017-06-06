В Китае сотрудники зоопарка скормили тиграм живого осла – ВИДЕО

2017-06-06 08:55 | www.oxu.az | 10

Смотрители китайского зоопарка скормили трем тиграм живого осла.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что инцидент, предположительно, произошел в городе Чанчжоу.

На кадрах видно, как несколько сотрудников зоопарка сбрасывают в водоем напуганное животное, на которое спустя несколько минут нападает один из хищников. Несмотря на попытки осла спастись, тигры убивают беззащитное животное.

Daily Mail отмечает, что хищники расправились со своей жертвой за полтора часа.

A.M.