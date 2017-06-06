Избран вице-спикер парламента Туркменистана

2017-06-06 08:52 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - На должность заместителя председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана избрана Гульшат Маммедова, говорится в сообщении туркменского правительства.

Закон подписан президентом страны в соответствии со статьёй 80 Конституции Туркменистана и по результатам открытого голосования, состоявшегося в ходе двадцать первого заседания Меджлиса Туркменистана пятого созыва.

По Конституции парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента , депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления

страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)