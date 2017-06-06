Mavi Jeans halka arzına onay çıktı

2017-06-06 09:02 | www.trend.az | 1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mavi Jeans'in halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 23 milyon 749 bin TL mevcut pay satışı, 3 milyon 562 bin 350 TL ek pay satışı gerçekleştirecek.

Halka arzda satış fiyatı daha önce belirtildiği üzere 43,00-51,60 TL olacak.

Mevcut pay ve ek pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan toplam 27 milyon 311 bin 350 adet payın tümü Blue International B.V.'ye ait.

Halka arz için uluslararası yatırımcı turunun Mayıs ayı sonunda başladığı belirtilmişti.