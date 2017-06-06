Çempionlar Liqasında mövsümün ən yaxşı qolları seçilib – VİDEO

2017-06-06 09:11 | www.oxu.az | 4

UEFA ekspertləri 2016-2017 mövsümündə Çempionlar Liqasının ən yaxşı qollarını seçiblər.

Oxu.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın saytında bildirilir.

“Yuventus”un futbolçusu Mario Mancukiçin final matçında vurduğu qol mövsümün ən yaxşısı olub.

İlk onluq aşağıdakı kimidir:

1. Mario Mancukiç (“Yuventus” – “Real” Madrid 1:4)

2. Kazemiro (“Real” – “Napoli” 3:1)

3. Tomas Dileyni (“Kopenhaqen” – “Brüqqe” 4:0)

4. Aryen Robben (“Bavariya” – “Arsenal” 5:1)

5. Qonsalo İquain (“Monako” – “Yuventus” 0:2)

6. Məsut Özil (“Ludoqorets” – “Arsenal” 2:3)

7. Antuan Qrizmann (“Atletiko” – “Rostov” 2:1)

8. Danni Alves (“Yuventus” – “Monako” 2:1)

9. Kriştianu Ronaldu (“Real” – “Sportinq” 2:1)

10. Aleksis Sançes (“Arsenal” – “Ludoqorets” 6:0).

A.M.