Çempionlar Liqasında mövsümün ən yaxşı qolları seçilib – VİDEO
2017-06-06 09:11 | www.oxu.az | 4
UEFA ekspertləri 2016-2017 mövsümündə Çempionlar Liqasının ən yaxşı qollarını seçiblər.
Oxu.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın saytında bildirilir.
“Yuventus”un futbolçusu Mario Mancukiçin final matçında vurduğu qol mövsümün ən yaxşısı olub.
İlk onluq aşağıdakı kimidir:
1. Mario Mancukiç (“Yuventus” – “Real” Madrid 1:4)
2. Kazemiro (“Real” – “Napoli” 3:1)
3. Tomas Dileyni (“Kopenhaqen” – “Brüqqe” 4:0)
4. Aryen Robben (“Bavariya” – “Arsenal” 5:1)
5. Qonsalo İquain (“Monako” – “Yuventus” 0:2)
6. Məsut Özil (“Ludoqorets” – “Arsenal” 2:3)
7. Antuan Qrizmann (“Atletiko” – “Rostov” 2:1)
8. Danni Alves (“Yuventus” – “Monako” 2:1)
9. Kriştianu Ronaldu (“Real” – “Sportinq” 2:1)
10. Aleksis Sançes (“Arsenal” – “Ludoqorets” 6:0).
A.M.