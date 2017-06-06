УЕФА назвал лучший гол сезона Лиги чемпионов – ВИДЕО

2017-06-06 09:05 | www.oxu.az | 1

Технические наблюдатели УЕФА определились с десяткой лучших голов сезона в Лиге Чемпионов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт организации.

Гол нападающего сборной Хорватии и ФК «Ювентус» Марио Манджукича в ворота мадридского «Реала» в финале Лиги Чемпионов сезона 2016/17 был признан лучшим в турнире.

В десятку лучших голов вошли также мячи забитые Каземиро («Реал» 3:1 «Наполи»), Томасом Дилейни («Копенгаген» 4:0 «Брюгге»), Арьеном Роббеном («Бавария» 5:1 «Арсенал"), Гонсало Игуаином («Монако» 0:2 «Ювентус»), Месутом Озилом («Лудогорец» 2:3 «Арсенал»), Антуаном Гризманном в ворота российского клуба («Атлетико» 2:1 «Ростов»), Дани Алвесом («Ювентус» 2:1 «Монако»), Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром турнира («Реал» 2:1 «Спортинг») и Алексисом Санчесом («Арсенал» 6:0 «Лудогорец»).

Победителем розыгрыша Лиги Чемпионов 2016/17 стал испанский клуб «Реал Мадрид», который в финале обыграл итальянский «Ювентус» со счетом 4:1 и стал 12-кратным обладателем данного трофея.

A.M.