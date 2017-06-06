Страны ССАГПЗ должны решать свои проблемы посредством диалога

2017-06-06 09:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должны решать свои проблемы между собой и посредством диалога, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы президента Турции Ибрагима Калына.

Как отметил Калын, в настоящее время регион нуждается в стабильности и в экономическом росте, и все региональные государства должны сосредоточиться на этих принципах.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

По информации агентства, во время разговора речь шла о "двусторонних отношениях и возможностях их развития в различных областях". Кроме того, лидеры Саудовской Аравии и Турции "обсудили развитие ситуации в регионе Ближнего Востока".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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