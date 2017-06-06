Еще один участник покинул шоу «Maşın» – ФОТО

2017-06-06 09:25 | www.oxu.az | 3

Стало известно имя очередного участника, покинувшего шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, согласно правилам передачи, по решению участников, судьба журналиста Вугара Вугарлы была определена зрительским голосованием.

В.Вугарлы заявил, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу актера Сархана Керемоглу.

В конце журналист набрал 39,92% голосов и сам покинул шоу.

Отметим, что передача выходит в эфир каждый день в 22:00. В настоящее время участие в шоу продолжают актеры Ислам Мехралиев, Фарда Амин, Эльджан Расулов, певцы Надир Гафарзаде, Тарана Гумрал, Саида Султан, режиссер Агиль М.Гулиев, актер и режиссер Сархан Керемоглу, актриса и танцовщица Оксана Расулова.

С.Б.

