Премьер-министр: «Болгария заинтересована в закупках азербайджанского газа»

2017-06-06 09:41 | www.apa.az | 2

Болгария рассчитывает на российский газ, готовясь к строительству газораспределительного центра «Балкан».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «Для европейского газового хаба, который финансируется в настоящее время Еврокомиссией, мы соберем газ из разных источников - месторождений Хан Аспарух, Галата и Терес в Черном море, из интерконнектора с Грецией, не на последнем месте газ из Азербайджана и России. Мы выполняем обязательства, подписываем соглашения и наполняем газовую корзину, расширяем нашу газотранспортную систему, чтобы доставлять газ из разных источников в соответствии с требованиями ЕС», - объяснил он.

Премьер-министр выразил опасения по поводу того, что Болгария вместо страны, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь клиентом-потребителем, если все новые газовые потоки пройдут мимо. «Чтобы не допустить подобного, мы подписали дорожную карту с «Газпромом» на 15,7 млрд. кубометров газа», - подчеркнул Б.Борисов.