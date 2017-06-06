Парковки перед маркетами будут платными – ВИДЕО

2017-06-06 09:34 | www.oxu.az | 2

Отныне, чтобы припарковать автомобиль на остановках перед маркетами, надо будет платить деньги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на xezerxeber.az, Управление автотранспорта специального назначения Исполнительной власти города Баку установит паркоматы перед маркетами.

Цена за парковку пока не определена.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов говорит, что порядок установки паркоматов перед маркетами, а также цены, должны определяться Кабинетом министров.

Однако, согласно правилам, нельзя устанавливать паркоматы на земельных участках, находящихся в собственности маркетов.

И.Н.

