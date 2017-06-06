Увеличены штрафы за изготовление поддельных кредитных карт
2017-06-06 09:48 | www.oxu.az | 2
В Азербайджане выросли штрафы за подделку кредитных карт или платежных документов.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в изменениях в Уголовный кодекс.
Согласно изменениям, изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 манатов (в настоящее время от 500 до 1000 манатов).
Изготовление поддельных акцизных марок с целью сбыта, а также их приобретение или сбыт наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов (в настоящее время от 1000 до 2000 манатов), либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.