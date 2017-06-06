Увеличены штрафы за изготовление поддельных кредитных карт

2017-06-06 09:48 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане выросли штрафы за подделку кредитных карт или платежных документов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно изменениям, изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 манатов (в настоящее время от 500 до 1000 манатов).

Изготовление поддельных акцизных марок с целью сбыта, а также их приобретение или сбыт наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов (в настоящее время от 1000 до 2000 манатов), либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

A.M.

