В Баку девочку ударило током в трансформаторе
2017-06-06 09:54 | www.oxu.az | 2
В Баку малолетний ребенок получил ожоги в результате несчастного случая.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хазарском районе.
Айсу Аббасова, 2012 года рождения, играла в футбол со сверстницами. Во время игры мяч вылетел и упал рядом с трансформатором.
В поисках мяча А.Аббасова зашла в трансформатор. В этот момент ребенка ударило током. Айсу получила тяжелые травмы и была доставлена в Республиканский ожоговый центр.
По факту ведется расследование.
Отметим, что девочка приехала в гости в Баку из Сабирабадского района.