В Баку девочку ударило током в трансформаторе

2017-06-06 09:54 | www.oxu.az | 2

В Баку малолетний ребенок получил ожоги в результате несчастного случая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Хазарском районе.

Айсу Аббасова, 2012 года рождения, играла в футбол со сверстницами. Во время игры мяч вылетел и упал рядом с трансформатором.

В поисках мяча А.Аббасова зашла в трансформатор. В этот момент ребенка ударило током. Айсу получила тяжелые травмы и была доставлена в Республиканский ожоговый центр.

По факту ведется расследование.

Отметим, что девочка приехала в гости в Баку из Сабирабадского района.

A.M.

